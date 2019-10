To’ata sous le charme de Kendji Girac

Kendji Girac a comblé ses fans vendredi soir à To’ata, avec 20 titres enchaînés sans faiblir et un plaisir visible de se produire devant son public polynésien.

Le climat polynésien réussit à la musique gypsy, comme peuvent en témoigner les fans réunis vendredi soir à To’ata pour danser sur les tubes de Kendji Girac. Le chanteur et ses musiciens, visiblement ressourcés par leur séjour d’une semaine à Tahiti et Moorea, ont déployé une belle énergie sur scène, et la maîtrise des plus grandes formations de musique gipsy. 20 titres sur la playlist, pour un panorama complet de la carrière de Kendji Girac, déjà riche de 3 albums depuis sa victoire à l’émission The Voice en 2014.

Beaucoup de jeunes fans dans l’assistance, accompagnés de leurs parents plus ou moins convaincus à leur arrivée. À la sortie, les parents étaient conquis : « Je suis venue pour faire plaisir à ma fille, dit cette maman, je ne pensais pas que j’allais autant m’amuser ! Il est vraiment sympa Kendji ! Et j’ai dansé tout le concert ! ». « Ils sont excellents en live, dit un père de famille, c’est vraiment tous des super musiciens ! »

Quelques minutes après sa sortie de scène, avant de reprendre l’avion pour Paris le soir même, Kendji Girac confiait : « Je me suis vraiment régalé ! »

Les fans de Kendji Girac ont pu admirer son tout nouveau tatouage, « un grand souvenir que je vais garder à vie. »