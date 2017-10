To’ata survoltée pour Christophe Maé

Plus de 5 000 personnes ont chanté en choeur, dansé et acclamé Christophe Maé vendredi soir à To’ata. Pour le dernier concert de sa tournée de 140 dates, le chanteur invité par Radio 1 et SA Production a fait exploser l’ambiance à Papeete dans une superbe communion avec un public de tous âges, venu fêter comme il se doit les dix ans de carrière de l’artiste.

Près de deux heures de show dans une ambiance survoltée. Christophe Maé et ses huit acolytes ont littéralement mis le feu à la place To’ata en enchainant performances scéniques et vocales sur les plus grands succès de l’artiste qui durant dix ans a marqué l’histoire de la pop française. Ses fans de 7 à 77 ans ont repris chaque titre en choeur pour le plus grand bonheur de l’artiste qui fêtait pour l’occasion l’ultime concert de sa tournée « L’attrape-Rêves Tour ».

Un concert qui restera dans les annales et qui en appelle déjà d’autres, puisque le chanteur à déclaré sur scène que « c’est la première fois que je viens en dix ans de carrière, mais je n’attendrais pas encore dix pour revenir ». Le rendez-vous est donc pris !

L’interview de Christophe Maé, d’Eto, et d’autres photos et vidéos du concert à retrouver dès samedi sur Radio1.pf et notre page Facebook Radio 1 Tahiti.

