Tortues d’Or : Punaauia met fin à 12 ans de règne de Arue

Surprise pour le cru 2019 des Tortues d’Or, qui ont été remises ce jeudi lors d’une cérémonie à la mairie de Mahina. Après 12 ans en haut du podium, Arue descend d’une marche. C’est Punaauia qui lui a ravi sa couronne.

Les Tortues d’Or récompensent le meilleur taux de captage de déchets recyclables issus des bacs verts et des bornes à verre. En 2019, la commune de Punaauia a récupéré 67,9% des déchets recyclables, soit un peu plus de 61 kg par habitant. Arue est Tortue d’Argent, avec un taux de 66% (59,4 kg/hab.), et Pirae est Tortue de Bronze avec un taux de 47,4% (42,6 kg/hab).

Au total, sur les 12 communes adhérentes de Fenua ma, ce sont 51,1% des déchets recyclables qui ont pu être récupérés pour être traités, soit une moyenne de 48,5 kg par habitant. Papeete est en 9e position, alors qu’elle possède, logiquement, le plus gros « gisement » potentiel de recyclables.

Les communes éloignées dont les déchets sont apportés aux installations de Fenua ma sont, dans l’ordre : la communauté de communes Hava’i de Raiatea, Manihi dont c’est la première participation, et Bora Bora.

Le lycée Taiarapu Nui de Taravao récompensé

Des Tortues sont également attribuées aux établissements scolaires, dans le cadre d’une convention signée avec la DGEE. Les établissements, qui élisent des « éco-délégués », sont classés selon la régularité des actions organisées dans l’année. C’est le lycée Taiarapu Nui qui remporte cette Tortue d’Or : les élèves ont notamment organisé un « plogging » dans leur lycée, collecté des vêtements et des draps pour les SDF, animé le compostage et un potager au sein du lycée, et réalisé les décorations de Noël avec des matériaux réutilisés. Mention spéciale aux élèves de métallurgie qui ont créé de nouveaux îlots de tri et des supports pour le potager avec de la ferraille de récupération. Le collège Anne-Marie Javouhey remporte la Tortue d’Argent et le collège Maco Tevane la Tortue de Bronze.

Côté hôtels, les gagnants sont The Brando, suivi du Tikehau Pearl Beach Resort et de l’Intercontinental Tahiti Resort & Spa.

Un effort à ne pas relâcher, surtout pour les entreprises

Le montant total des Tortues du cœur 2020 sera donc de 6,5 millions de Fcfp, distribués aux associations qui œuvrent en faveur de l’enfance défavorisée.

Cela dit, avec un total de 8 047 tonnes, 2019 affiche une légère baisse par rapport à 2018 (- 3,2%) du poids des déchets recyclables captés. Une baisse principalement attribuable à la baisse des apports des entreprises (- 9,3%).