Toujours pas de gouvernement à Nouméa après une 3e tentative

Deux tours de scrutin n’ont pas suffi pour aboutir à un vote fructueux : Thierry Santa a recueilli 4 voix, Samuel Hnepeune 3 voix et Louis Mapou 3 voix. Il faudra donc en passer par au moins une quatrième convocation pour renouveler l’opération.

Un résultat qui ne surprend personne en Nouvelle-Calédonie, l’UNI et l’UC peinant à se mettre d’accord pour désigner un chef de l’exécutif. Et l’appel du pied de Daniel Goa, dimanche soir au cours d’une interview à NC La 1ere, aux représentants loyalistes afin qu’ils arbitrent cette élection n’a visiblement produit aucun effet, dans un contexte politique déjà marqué par la perspective d’un possible troisième référendum.

Avec Les Nouvelles Calédoniennes