Débarquer à l’international en venant des îles : « C’est top ! »

Depuis mercredi, les voyageurs des îles récupèrent leurs bagages et sortent de l’aéroport par l’arrivée internationale. Les premiers passagers à profiter de cette modification semblaient plutôt satisfaits. Le directeur général d’ADT annonce que la situation perdurera même après la reprise des vols internationaux.

Ce n’était pas la foule habituelle d’une arrivée d’un vol international mais la famille et les amis étaient bien au bon endroit pour accueillir les passagers des îles qui désormais débarquent par l’arrivée internationale. Les premiers passagers à passer par ce nouvel espace étaient plutôt contents du confort gagné sur l’arrivée domestique, l’un d’entre eux a même trouvé ça « top » !

Dans cette salle plus grande et spacieuse, les passagers gagnent en sécurité car la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes peut être largement respectée ; et avec un carrousel à bagages plus grand, plus long, qui permet le traitement de trois vols domestiques en simultané, les passagers gagnent aussi en confort. Certains sont même allés faire un tour à la boutique « Duty Paid » désormais accessible aux voyageurs des îles. Pour Jean-Michel Ratron, directeur d’ADT, cette première s’est « remarquablement bien passée ». Cette modification a nécessité quelques réorganisations mais surtout un « déclassement de la zone » pour pouvoir l’utiliser avec des passagers des îles.

Cette modification du débarquement des voyageurs en provenance des îles devrait perdurer, y compris après la reprise des vols internationaux. Ces vols étant généralement programmés tôt le matin ou tard le soir, ils laissent l’espace de l’arrivée internationale libre pour le traitement des vols domestiques. Toutefois « l’arrivée domestique sera toujours utilisée car si des vols internationaux arrivent en même temps que des vols domestiques, ce sont les vols internationaux qui auront la priorité pour l’utilisation de l’espace qui leur est dédié », précise Jean-Michel Ratron. Mais la plupart des voyageurs des îles pourront désormais profiter de ces installations plus confortables.