L’équipe de tournage de Loin de la route, film sur le passage de l’écrivain Victor Segalen au fenua, sera tourné ce weekend dans les jardins de la mairie de Arue. Des interruptions de la circulation sont donc à prévoir samedi et dimanche.

« Les coupures de la circulation ne dureront, à chaque fois, qu’une poignée de minutes », précise la mairie. Il s’agit d’éviter le bruit de la circulation durant le tournage d’une scène de Loin de la route dans les jardins de la Saintonge. L’action du film, réalisé par Hugo Viera Da Silva, se situe en 1903. Victor Segalen, médecin de marine, poète et artiste, embarque pour le fenua dans l’espoir de rencontrer Paul Gauguin, alors exilé à Hiva Oa. Il arrivera quelques semaines après la mort du peintre, mais développera avec lui « une relation post-mortem étrange et ambiguë » à travers des témoignages de connaissances, d’amis ou de femmes que Gauguin a connus. De ce voyage en Polynésie, qui ne durera que quelques mois, Segalen tirera Les Immémoriaux, roman dans lequel il décrit l’agonie de la civilisation maohi. La scène qui sera tournée samedi et dimanche est « centrée sur la célébration du 14 juillet 1903 », précise la mairie. Les coupures s’opéreront au niveau de la maison James Norman Hall et du quartier Tearapae. « Nous invitons donc les automobilistes à la patience pour un projet qui assurera, à l’international, la renommée de nos îles », précise la municipalité dirigée par Teura Iriti.