Triathlon des entreprises : un 1er mai sportif pour les travailleurs

La Fédération tahitienne de triathlon organise sa grande épreuve populaire à l’occasion de la fête du Travail. Une épreuve de triple effort en relais, ouverte à des équipes constituées de salariés d’une même entreprise. Au programme, un parcours de course à pied, de vélo et une épreuve de natation .

La 32e édition du triathlon des entreprises se prépare. Comme tous les 1er mai, c’est la Fédération tahitienne de triathlon qui organise cette épreuve sportive. Un rendez-vous festif qui propose aux salariés d’une même entreprise, aux élèves d’un même établissement scolaire ou aux fonctionnaires d’un même service de se retrouver à l’occasion de la fête du Travail. Une manière de renforcer la cohésion des équipes autour de trois épreuves en relais avec 5km de course à pied, 16km de vélo et 600 m de natation à effectuer depuis le stade Boris Leontieff de Arue. Les inscriptions pour ce challenge sont ouvertes jusqu’au 29 avril. Plus d’informations ici.