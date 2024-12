Trois morts dans un accident à Mataiea

Trois personnes sont mortes dans un accident de la route la nuit dernière, vers 2h40. Les victimes, deux hommes et une femme, avaient une trentaine d’années.

Un accident de la route survenu près de la mairie de Mataeia a coûté la vie à trois personnes la nuit dernière, selon un communiqué du Haut-commissariat. « Face à ce drame, nous devons collectivement nous rappeler que la vigilance et le respect des règles sont indispensables pour tous les usagers de la route », rappellent les services du Haussariat, qui ont déjà augmenté les contrôles routiers en cette fin d’année, et ils poursuivent : « En Polynésie française, la majorité des accidents survient la nuit et la consommation d’alcool et de stupéfiants sont responsables de la moitié des accidents sur les routes du fenua ».

Le décès brutal de ces trois personnes d’une trentaine d’années, deux hommes et une femme, porte à 38 le bilan mortel de routes polynésiennes en 2024. Leur véhicule aurait percuté un mur. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l’accident.