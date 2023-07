Quatre Polynésiens agressés à l’arme blanche en Auvergne

Quatre trentenaires originaires de Tahiti ont été pris à partie par une bonne dizaine de jeunes, notamment des Mahorais, en fin de semaine dernière à Moulins, dans le centre de la Métropole. D’après les médias locaux, deux d’entre eux ont été évacués vers l’hôpital « en urgence absolue », et un troisième nécessitait des soins plus léger, après avoir reçu des coups de couteau. Leurs jours ne sont plus en danger et les agresseurs sont en fuite.

C’est un drame évité de peu que rapportent le quotidien auvergnat La Montagne et la locale de France Bleu. En fin de semaine dernière, vers 1 heures du matin, quatre hommes âgés d’une trentaine d’années et identifiés comme originaires du fenua ont été blessés à proximité d’une fête foraine à Moulins. La préfecture de l’Allier avait ce soir là revêtu ses habits de fête après avoir accueilli la 11e étape du tour de France. Selon ces médias, les Tahitiens ont été pris à partie par une bande composée de dix à vingt personnes, pour des raisons toujours inconnues. Les auteurs des coups seraient, à en croire le parquet de Moulins, notamment originaires de l’île de Mayotte, mais pas seulement. Selon Outre-mer La 1re, les deux bandes se connaissaient et auraient déjà eu un différent avant cette soirée.

« Beaucoup de sang »

Les quatre victimes s’en sortent bien, au vu de la violence des faits. Trois des Tahitiens ont reçu des coups de couteau : le premier au ventre, le deuxième à la cuisse et le troisième à la hanche. Deux d’entre eux ont été héliportés puis placés en urgence absolue à l’hôpital de Clermont-Ferrand jeudi, quand l’autre a reçu des soins moins importants au centre hospitalier de Moulins. Quelques heures plus tard, leurs jours n’étaient plus en danger et leur pronostic vital levé. Selon La Montagne, il n’en restait plus qu’un à l’hôpital vendredi soir, en observation car déjà touché par des problèmes de santé. De son côté, le quatrième polynésien visé s’est tiré du traquenard sans blessure grave, après avoir reçu des coups de poing. « Il y avait beaucoup de sang. Nous avons d’abord pensé à porter les premiers secours aux blessés. Nous avons effectué de premiers points de compression en attendant les ambulances », témoignent deux forains dans les colonnes du quotidien.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, les suspects sont toujours recherchés par les policiers de cette ville de 20 000 habitants, qui compte une importante communauté mahoraise. Le 14 juillet, le commissariat et le procureur de la République ont lancé un appel à témoins pour tenter de trouver des éléments précis concernant cette affaire. Les enquêteurs s’appuient également sur la vidéosurveillance pour essayer d’y voir plus clair.