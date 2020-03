Trois Polynésiens pour le titre de meilleur apprenti de France en coiffure

Les finales régionales du concours de meilleur apprenti de France en coiffure ont distingué lundi matin trois élèves du lycée professionnel de Mahina. Ils partiront fin juin en métropole afin de décrocher une médaille d’or lors de la finale nationale.

Lundi matin, au lycée professionnel de Atima à Mahina, neuf élèves en coiffure se sont affrontés lors de la seconde édition des finales régionales du meilleur apprenti de France. Huit apprentis concouraient en catégorie « coupe femme » en deux épreuves, d’abord pour le concours départemental : montage technique et artistique, coupe brushing création. Et une épreuve pour le concours régional : coiffure de soirée. Un seul élève s’est inscrit dans la catégorie « coupe homme ». Avec là aussi le montage technique et artistique, et la coupe tendance pour le concours départemental, puis le coiffage urbain pour le concours régional.

Ainsi Poehere Boutin-Tetumu, Tiani Tissieu et Manutahi Teariki ont décroché des médailles d’or les sélectionnant pour la grande finale nationale en juin prochain à Lons-Le-Saunier, en région Bourgogne Franche-Comté.

L’année dernière, la Polynésie avait ramené sa première médaille d’or.