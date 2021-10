Tu’aro Ma’ohi : 7 athlètes du fenua iront au Makahiki Festival de Hawaii

Une délégation de sept personnes participera aux Heiva Tu’aro Ma’ohiu i Vaihi les 5, 6 et 7 novembre 2021. Ce festival traditionnel hawaiien accueille pour la deuxième fois Tahiti et se tiendra dans la vallée de Waimea, un site culturel riche en histoire. La délégation prépare aussi l’accueille de délégations du Pacifique à Tahiti pour les Tu’aro Ma’ohi l’an prochain.

« Course de porteurs de fruits, grimpé au cocotier, lutte et lever de pierre » : ce sont les disciplines que maîtrisent les sept sportifs choisis pour représenter la Polynésie au Heiva Tu’aro Ma’ohi i Vaihi en novembre. C’est la deuxième année où l’on peut voir les sports traditionnels du fenua « intégrés au programme restreint mais très populaire du Makahiki ». Ce festival est une manifestation traditionnelle de l’archipel des îles Hawaii qui célèbre un temps de paix, de repos ainsi que le dieu Lono. Enoch Laughlin, président de la Fédération des sports et des jeux traditionnels (FATM) explique avoir « choisi des athlètes qui excellent dans plusieurs disciplines, complets » car les compétiteurs des autres pays prennent la performance de plus en plus au sérieux. Il y a donc une volonté de progresser aussi au fenua pour ne pas se laisser dépasser.

Voir plus loin, à Tahiti en 2022

Au-delà de cette participation, il y a la promotion des tu’aro Ma’ohi et de l’édition 2022 qui se tiendra à Tahiti. Enoch Laughlin veut rétablir les relations avec les pays du Pacifique comme la Nouvelle-Zélande, les Îles Cook, Rapa Nui, Hawai’i, Samoa, Vanuatu et la Californie et reprendre le programme des compétitions mis en berne par les perturbations du Covid. Si chaque pays a ses propres disciplines sportives, les diapasons ont été accordés en ce qui concerne les épreuves de Tu’aro Ma’ohi et les critères harmonisés. « Nous espérons avoir les meilleurs athlètes de sports traditionnels du Pacifique et de Californie » indique le président de la FATM au sujet des jeux de 2022, « vers la Californie et le Mexique le grimper au cocotier plaît énormément et on peut voir de très belles performances ».