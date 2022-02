Tubuai : le corps du pêcheur disparu retrouvé ce matin

Des recherches avaient été lancées lundi après-midi pour retrouver un homme disparu au cours d’une partie de pêche sous-marine. Après la mobilisation de nombreux volontaires, le corps a été retrouvé ce matin à 200 mètres du récif.

L’alerte avait été donnée en fin d’après-midi, lundi. Deux pêcheurs, des jeunes pompiers d’après Polynésie la 1ere, étaient parti en mer, au-delà du récif de la côte Nord-Ouest de l’île, pour une session de chasse sous-marine. L’un d’eux n’est pas remonté à la surface et son collègue, resté dans le bateau prévient les secours. Malgré un appel à la solidarité relayé par la mairie, la mobilisation de nombreux volontaires, et de plongeurs sous-marins, le pêcheur reste introuvable à l’interruption des recherches, peu avant minuit. Elles ont repris très tôt ce mardi. « Le corps a été retrouvé à 200 mètres environ du récif », confirme ce matin la mairie, qui parle d’un pêcheur de 35 ans, expérimenté, n’habitant pas Tubuai mais habitué des récifs de l’île.

« Le maire de Tubuai et son conseil municipal remercient chaleureusement tous les bénévoles, pêcheurs, plongeurs, amis pour les recherches du pêcheur disparu en mer depuis hier, a écrit ce matin la commune sur sa page Facebook. Merci pour votre bonne volonté, pour votre soutien et votre amour car c’est grâce à toute cet élan de solidarité et grâce à vous qui étaient en mer que nous avons retrouvé ce champion ».