Un accident de la route fait deux blessés graves

L’accident s’est déroulé cette nuit, face au Dahlia, dans le sens Arue-Papeete. Les deux victimes ont dû être désincarcérées du véhicule qui a fini sa course contre un cocotier après avoir bousculé un scooter et ses deux passagers.

Nouvel accident de la route. Ce matin vers 3 h 30, un jeune de 21 ans a perdu le contrôle de son véhicule alors qu’il circulait sur le côté gauche d’une double voie en direction de Papeete. Dans sa course, le véhicule avait heurté un deux-roues avant de se retourner et de finir sa course sur un cocotier selon TNTV. Les deux victimes ont dû être désincarcérées. Elles ont été hospitalisées à Taaone dans un état grave, avec un pronostic vital engagé. Les scootéristes ont été légèrement blessées. Une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l’accident est en cours.