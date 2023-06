Heiva i Tahiti : 6 soirées de concours et 22 groupes en lice

Après la cérémonie du Umu ti et les premières épreuves de Tuaro Maohi la semaine dernière, c’est au tour des soirées de concours du Heiva d’entrer en scène après la cérémonie d’ouverture de ce jeudi. Cette année, 22 groupes sont en lice, 10 en danse et 12 en chant. Tout le programme :

A heiva te heiva. Pour cette édition 2023 du Heiva i Tahiti 22 groupes vont s’exprimer sur la mythique scène de To’ata, dont 10 troupes de danse et 12 groupes de chant. À quelques heures du lancement officiel du concours, les 3000 danseurs et choristes peaufinent les derniers détails de leur prestation. La première soirée aura lieu ce jeudi avec la traditionnelle cérémonie du Rahiri où les chefs de groupes et les membres du jury se réunissent et déposent une feuille de bananier au sol. Un rituel symbolique, synonyme de paix et de sérénité, qui vient sceller un respect mutuel quels que soient les résultats.

En danse, on retrouvera cette année dans la catégorie professionnelle (Hura tau) O Tahiti e, Toakura, Heikura nui ou encore Ori i Tahiti. S’ajoutent six autres groupes « amateurs (Hura ava tau) : En chant, on notera cette année la présence de Tamarii Teahupo’o qui va tenter de défendre son Grand prix décroché lors de l’édition précédente, mais aussi celle de nuna’a rurutu, reo papara ou encore O tamarii Afareaitu. Une édition qui s’annonce riche et qui atteindra son apogée à l’occasion de deux soirées de lauréat prévues les 14 et 15 juillet prochains.