Le trentenaire avait pointé de son laser un avion d’Air Tahiti dimanche dernier. Un acte irréfléchi qui aurait pu causer des dommages corporels au pilote présent à l’audience, mais aussi mettre en danger tous les passagers de ce vol effectuant la rotation Rangiroa-Papeete. L’homme a été condamné à un an de prison ferme pour entrave à la circulation d’un aéronef.

Il voulait juste s’amuser. C’est en tout cas ce qu’a tenté d’expliquer cet homme de tout juste 30 ans poursuivi pour entrave à la circulation d’un aéronef. Dimanche dernier, vers 19h30, il avait pointé avec son laser un ATR d’Air Tahiti qui s’apprêtait à se poser à l’aéroport de Faa’a. Le commandant de bord et sa copilote, surpris par le faisceau lumineux vert du laser venant de Pirae, avaient directement prévenu la tour de contrôle.

Un prévenu identifié

Le prévenu, père de famille, a expliqué qu’il voulait connaître la portée de son laser. Sur ce genre d’incidents qui arrivent pourtant assez fréquemment, il est rare de retrouver l’auteur des faits. Pourtant, les mutoi et la police nationale n’ont pas eu trop de mal à identifier le prévenu. Car l’homme s’était déjà fait remarqué la veille, en visant les policiers ou des habitants du quartier pour « les embêter ». Pour son avocat, il a eu « un geste un peu crétin » mais n’a pas souhaité faire de mal. Le tribunal, après en avoir délibéré, l’a condamné à un an de prison ferme et prononcé son maintien en détention.