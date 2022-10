Un ATR d’Air Tahiti immobilisé après un atterrissage violent à Huahine

Pris dans des vents violents lors de son atterrissage, un ATR d’Air Tahiti est en procédure d’inspection depuis ce mercredi matin à Huahine. Aucun dommage pour ses 70 passagers, qui ont été débarqués normalement, mais des perturbations sont à prévoir sur le réseau.

Le vol VT384 effectuait une rotation Tahiti – Huahine – Raiatea – Tahiti ce mercredi matin. Mais lors de sa premières escale, à 7h55, l’ATR 72 a été « soumis à un vent violent de travers, entraînant pendant un bref instant, un changement de direction par rapport à son axe sur la piste d’atterrissage » comme le précise Air Tahiti dans un communiqué. Pas de dommages les 70 passagers, ou pour l’équipage « parfaitement formé à gérer ce type de situations ». L’appareil a pu rejoindre sa zone de parking et procéder au débarquement « normalement ». Mais les secousses importantes ont déclenché des procédures de sécurité : l’ATR « est immobilisé sur place afin d’être soumis à des contrôles techniques approfondis », précise la compagnie, qui a envoyé sur place une équipe de son Centre technique, arrivée à Huahine, à 10h40 « afin de réaliser des inspections poussées ».

Dans le programme de vol chargé de la compagnie, en pleine période de vacances scolaires et d’Hawaiki Nui cette immobilisation entraîne sans surprise des perturbations sur le réseau. « Des modifications d’horaires et des reports de vols sur certaines destinations auront lieu » confirme Air Tahiti, Toutes nos équipes sont mobilisées afin de réduire autant que possible les désagréments qui pourraient en découler ». Les passagers devraient être tenus au courant, mais peuvent se renseigner sur le site d’Air Tahiti (sur la page de gestion des réservations et de vérification des horaires) et sur la page Facebook de la compagnie.