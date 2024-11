Minarii Galenon a présenté ce matin un dispositif de protection des femmes victimes de violences, baptisé Te Taura, qui sera expérimenté en 2025. Un petit boitier qui géolocalise la victime, et la met en relation avec un opérateur qui peut alerter soit des proches, soit les forces de l’ordre ou les secours. Vingt exemplaires seront distribués par la DSFE, les associations et les confessions religieuses sur lesquelles la vice-présidente et ministre des Solidarités s’appuie pour un meilleur maillage du territoire.

Nous sommes le 25 novembre, journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes, et la vice-présidente Minarii Galenon, en charge de la condition féminine, a présenté ce matin un nouveau dispositif expérimental pour protéger les victimes.

C’est un « bouton SOS », en fait un petit appareil émetteur et récepteur, rechargeable et discret – de la taille d’une télécommande de portail -, relié en bluetooth au téléphone portable, à garder sur soi et à activer en cas de danger. Dès qu’il est activé, il alerte un opérateur qui peut apporter de l’aide aux victimes. « Au moment où elles appuieront, on aura une géolocalisation et une alerte sur nos écrans, explique Nathalie Claude, de la société NS Citadelle, spécialiste de la télésurveillance. L’opérateur va écouter et analyser pour déclencher le protocole adapté. » Selon la gravité des faits en cours, l’opérateur peut alors prévenir un des proches de la victime – il est possible d’en enregistrer jusqu’à six -, les forces de l’ordre ou les pompiers.

La société sera à l’écoute 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en collaboration avec ses équipes en métropole. Ses opérateurs auront des numéros d’accès rapide aux pompiers et à la police.

Ces boutons ont été conçus par la société Monshérif de Dominique Brogi. Certains en Polynésie se souviendront d’elle, car elle a été la directrice commerciale de la distillerie Ava Tea de 2000 à 2005. Ses créations dans le domaine de la sécurité lui ont valu plusieurs prix d’innovation, notamment le prix Tech For Women 2021 décerné par l’Unesco. Ces appareils peuvent également se révéler utiles pour les personnes âgées vivant seules, et Minarii Galenon n’exclut pas d’en faire bénéficier, à terme, les matahiapo isolés.

Cent boutons ont été commandés, et une expérimentation avec 20 appareils débutera en 2025 pour évaluer leur fonctionnement. Leur coût et celui des services de NS Citadelle – 80 000 Fcfp pièce – sont pris en charge par le Pays, explique Minarii Galenon.

Ces boutons seront distribués via la cellule prévention de la DSFE, les associations et les confessions religieuses, dont les responsables seront formés par l’entreprise de télésurveillance. La première précaution sera de rester discret sur le port de ces boutons SOS. La vice-présidente explique : « J’ai décidé de faire confiance aux confessions religieuses, parce qu’il n’y a pas d’associations ni d’antennes de la DSFE partout, surtout dans les Tuamotu. » Elle cite notamment les femmes adventistes « qui ont vraiment des dispositifs intéressants de lutte contre les violences faites aux femmes. »

On rappelle que la Polynésie recense 3 000 signalements par an pour violences faites aux femmes, soit une moyenne de 8 par jour. Pour cette présentation ce matin, dans les jardins de l’assemblée où étaient dressés des stands de plusieurs associations, les hommes politiques ont brillé par leur absence.