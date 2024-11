Un prix Innovation Outre-mer pour Polyacht-EFTM

La société Polyacht-EFTM a remporté le prix Or Bleu du concours Innovation Outre-mer pour sa fabrication de haubans selon un procédé révolutionnaire. Il permettra à l’entreprise de développer la commercialisation de ses produits, tant localement qu’à l’international.

Basée à Mahina, l’entreprise Polyacht-EFTM (pour « enroulement filamentaire Tahiti manufacture ») a vu son travail reconnu le weekend dernier à la Station F, à Paris, par le prix Or bleu du concours Innovation Outre-mer.

Benoît Parnaudeau, son fondateur, est un ancien coureur au large qui a notamment fait le Vendée Globe (2004), la Route du Rhum (2005) et la Transat Jacques Vabre (2007). Arrivé en Polynésie en 2015, ce licencié en mathématiques fonde sa société avec Christophe Monnier : il cherche à renforcer les haubans, ces câbles qui maintiennent le mât de son propre voilier.

Les deux hommes inventent une machine qui fabrique des câbles, non pas en inox mais en Dyneema, une fibre de polyéthylène réputée pour sa résistance exceptionnelle aux chocs, aux produits chimiques corrosifs, à l’eau et l’humidité, aux rayonnements UV et aux micro-organismes. Plus durables, les câbles sont « bien mieux pour la planète », dit Benoît Parnaudeau. La grande innovation réside dans la méthode : plutôt que de tresser la fibre, la machine de Polyacht-EFTM utilise une technique d’enroulement qui augmente la raideur du câble.

« Ce sont des nouveaux produits donc il faut les faire connaître »

La recherche et le développement sont finalisés en 2021 grâce à une bourse BPI-French Tech. L’année suivante, la Sofidep entre au capital. « On commercialise depuis deux ans, dit Benoît Parnaudeau, et on a déposé un brevet l’année dernière. Les commandes progressent. On est dans une économie de rupture, comme on dit, ce sont des nouveaux produits donc il faut les faire connaître. » Polyacht-EFTM diffuse essentiellement ses produits auprès de personnes qui renouvellent leur matériel à Tahiti, résidents ou navigateurs de passage. L’entreprise cherche à « démarcher les chantiers pour qu’ils installent nos produits sur leurs bateaux, au stade de la construction. »

Le prix Innovation Outre-Mer donne accès à « un accompagnement pour une levée de fonds. Il y a tout un besoin de financement de la partie commerciale. C’est très long, en fait, avant que le produit soit connu et que ça marche bien, il faut compter 4, 5 ans. Pour l’instant, on serre les dents, on fait aussi d’autres trucs à côté. »

En l’absence des fondateurs de l’entreprise, qui n’ont pas eu de financement pour le déplacement, le prix a été remis à Sarah Teriitaumihau, déléguée de la Polynésie française à Paris, en présence notamment du sénateur Teva Rohfritsch et de Stéphane Renard du Cluster maritime de Polynésie française.