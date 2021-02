Un cas de tuberculose déclenche une campagne de dépistage dans 3 écoles maternelles de Faa’a

Une personne atteinte de tuberculose a été en contact avec les élèves et le personnel de trois écoles publiques de Faa’a. Cela concerne les écoles maternelles de Heiri et Farahei et l’école élémentaire de Vaiaha, indique un communiqué de la DGEE.

Il s’agit d’un cas de tuberculose pulmonaire, une maladie infectieuse provoquée par une bactérie (Mycobacterium tuberculosis) et qui se transmet par voie aérienne. Cette maladie évolue lentement, et le malade peut déjà être contagieux avant d’avoir des symptômes. On en guérit complètement avec un traitement antibiotique.

La personne malade a été prise en charge et a bénéficié d’un traitement adapté. Elle n’est plus contagieuse. Sa famille et son entourage proche ont été pris en charge pour un dépistage.

Les parents d’élèves et les personnels des établissements ont déjà été informés.

Le médecin et l’infirmière en charge de la lutte antituberculeuse au Bureau de Veille sanitaire (BVS), en coordination avec le centre de consultations spécialisées en hygiène et santé scolaire (CCSHSS) et la Direction générale de l’éducation et des enseignements (DGEE), ont organisé un dépistage de l’ensemble des élèves et des personnels des écoles ayant été en contact avec la personne malade. L’ensemble du dépistage est gratuit et pris en charge par la Direction de la Santé.

Ce dépistage est composé de plusieurs phases :

1/ Des réunions d’information assurées par le BVS, le CCSHSS et la DGEE avec les parents des enfants concernés et le personnel des écoles ;

2/ La réalisation de radiologie pulmonaire pour chaque enfant est programmée et organisée avec la Direction de la Santé, la circonscription pédagogique de Faa’a et le transporteur de la DGEE ;

3/ Les consultations médicales dans les écoles concernées sont organisées sur le mois de février avec la présence obligatoire d’un des deux parents ou du responsable légal;

Le principe de précaution reste de mise. Toutes les dispositions sont prises afin de garantir la bonne santé de tous les enfants dans nos écoles.

Avec communiqué