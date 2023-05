L’Université de la Polynésie française organise le mardi 16 mai un colloque sur la protection de l’emploi local, avec les regards croisés de spécialistes de droit privé et de droit public, d’ici mais aussi de Nouvelle-Calédonie, du Brésil et des Etats-Unis.

La première partie, de 9 heures à 10 heures, sera consacrée à un état des lieux – la genèse de la loi sur la protection de l’emploi local en Polynésie, l’expérience de la loi en Nouvelle-Calédonie. La matinée se poursuivra avec les points de vue de l’économiste Christian Montet, de la juriste Sandrine Maillard-Pinon, la faculté de droit Jean-Monnet à Paris-Saclay, le point de vue sociologique qui sera donné par l’organisateur du colloque, Youssef Guenzoui, maître de conférences en droit privé à l’UPF. Dans l’après-midi, place aux perspectives sur « identité et individu », ou encore « identité et peuple », et un point de vue sur l' »affirmative action » à l’américaine.