Un concert pour la libération de Paul Watson

L’association Mata Tohora et Sea Shepherd France, soutenus par le président du pays, organisent un concert de soutien au militant Paul Watson, toujours incarcéré au Groenland. Un évènement avec Pepena en tête d’affiche, le 1er octobre aux 3B.

Après une première mobilisation début septembre à Paofai, l’association Mata Tohora veut continuer à apporter sa pierre à la campagne de soutien à Paul Watson. L’écologiste, grand défenseur des océans, connu pour être le fondateur de Sea Shepherd, est incarcéré au Groenland par les forces de l’ordre danoises, à la demande du Japon. Les autorités nippones, qui tiennent le militant pour responsable d’incidents impliquant leurs navires baleiniers, souhaitent son extradition. Une requête qui doit être examinée le 2 octobre.

Au fenua, en pleine saison d’observation des cétacés, Mata Tohora et Sea Shepherd France organisent un concert de soutien, le mardi 1er octobre au 3 brasseurs. « En tant que fondatrice d’une association pour la protection des cétacés, le soutien à Paul Watson me semble non seulement une évidente mais aussi une nécessité urgente. Pendant ce temps, des milliers de baleines sont tuées y compris une espèce menacée et des centaines de dauphins (globicéphales) sont massacrés aux îles Feroé (Danemark) et des grands dauphins à Taiji (Japon) », présente la directrice de Mata Tohora, l’océanologue Agnès Benet.

Cet évènement est soutenu par le président Brotherson, qui avait déjà écrit aux autorités japonaises pour demander l’abandon des poursuites contre le militant. L’association annonce la participation, entre autres, de Pepena, mais aussi de la présidente de Sea Shepherd France, qui sera en direct du Groenland pour informer le public sur la situation judiciaire de Paul Watson, à la veille de l’examen de la demande d’extradition du Japon.