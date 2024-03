Un concours pour donner leur chance aux jeunes comédiens du pays

L’école de musique des Arpèges accueille un casting particulier, le 16 mars. Il offre aux comédiens en herbe l’opportunité d’intégrer une classe prépa de théâtre à Limoges, ouverte gratuitement aux jeunes ultramarins. Les candidats retenus pourront, à l’issue de cette année de prépa, tenter les concours des grandes écoles supérieures d’art dramatique.

Avis aux jeunes de 18 à 24 ans qui rêvent de scènes, de drames et de comédies. Une école de Limoges, l’ESTU (École supérieure du théâtre de l’Union) cherche ses futurs talents en outre-mer pour intégrer une classe prépa, à compter de septembre. À l’issue de cette année de préparation, les élèves auront toutes les clefs en main pour tenter les concours d’entrée aux douze écoles supérieures d’art dramatique de France. Lesquels forment, en trois ans, les comédiens diplômés de demain.

Pour les Polynésiens, le casting est organisé le 16 mars à l’école de musique des Arpèges de Papeete. Prérequis pour s’inscrire, être âgé de 18 à 24 ans à la date de rentrée, le 1er septembre prochain. Les candidats doivent également être titulaires du bac, ou être sur le point de l’avoir. Une bonne maîtrise du français est évidement requise, et forcément la passion du théâtre. Car ce concours tahitien demande tout de même un peu de travail : préparer une scène de trois minutes et proposer un parcours libre. « Cela peut-être de la danse, du chant, de la peinture ou un poème », liste la comédienne Tania Jurkiewicz, qui représente l’école pour l’occasion. Un passage sur scène qui sera suivi d’un entretien. L’épreuve du casting qui peut faire peur, mais « c’est génial comme opportunité pour les jeunes d’ici et d’outre-mer », insiste la comédienne.

Car au delà de la possibilité d’intégrer une grande école d’art dramatique à l’issue de la prépa (qui, sur ses deux premières années, a obtenu 90% puis 60% de réussite aux concours) les candidats retenus – une dizaine d’ultramarins au total – bénéficieront d’aides non négligeables durant leur année à l’ESTU de Limoges : formation gratuite, hébergements réservés, équipés et loués à prix réduits grâce à un dispositif d’aides, voitures à disposition pour faciliter les mobilités et prise en charge des concours.

« Tout est nickel, bien encadré. Il en faut pas avoir peur de partir, c’est une expérience de vie et professionnelle qui est extraordinaire« , enchaîne Tania Jurkiewicz, elle même passée par ce système de prépa et de concours. « Il y a 20 ans, je n’avais pas cette opportunité, seul ça peut être difficile… mais là il y a vraiment toute une équipe derrière, donc foncez ! ».

Une réunion d’information est prévue la semaine du 11 mars. Renseignements auprès de Héloïse Belloir, au +33 6 88 17 42 03 (Whatsapp) ou par mail heloise.belloir@ecole-union.fr