Un défilé de mode pour découvrir l’upcycling

L’association Zéro déchet Tahiti organise ce samedi à 15h un défilé de mode de seconde main au Parc Vairai. L’évènement est organisé dans le cadre de la semaine de la réduction des déchets qui se tient du 19 au 26 novembre.

Lutter contre la surconsommation et le gâchis vestimentaire, c’est l’objectif du défilé de mode de seconde main organisé par l’association Zéro déchet Tahiti. Ce premier événement du genre, qui vient enrichir le Festival L’Effet Mer by Nani, aura lieu ce samedi au parc Vairai. Imaginé dans le cadre de la semaine de la réduction des déchets qui se tient du 19 au 26 novembre sur le thème du textile et son impact sur l’environnement, ce défilé est une manière de démontrer les possibilités de consommation éthique et écologique. « Les vêtements ont pris une grande importance dans nos vies. Ils sont vendus à des prix attractifs ; on en achète donc plus qu’il y a quelques années et on les garde moins longtemps, » expliquent les organisateurs du défilé dans un communiqué. L’industrie du textile qui serait responsable de 10 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre est le deuxième secteur le plus polluant au monde après le pétrole. Ces nombreuses étapes et procédés de fabrication peuvent nuire à l’environnement, mais aussi aux personnes qui les fabriquent et les portent. Et c’est dans une logique de sensibilisation de la population que ce défilé de mode de seconde main s’inscrit. Il aura lieu à 15h, sous un chapiteaux au Parc Vairai. Il sera suivi d’un jeu-débat et d’une mini-friperie. Vous pourrez aussi retrouver, tout au long de la journée, un stand upcycling autour de la thématique du jean , « jean usé ou déchiré, redonnez lui une seconde vie! »