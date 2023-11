En visite aux Salomon à l’occasion des Jeux, la ministre des Sports Nahema Temarii a acté avec ses homologues calédoniens et wallisiens l’organisation d’un « Génér’action Pacifique » rassemblant des jeunes des trois collectivités françaises du Pacifique. La première édition aura lieu sur le Caillou avec au programme du va’a, du volley-ball, du rugby à 7. En attendant, ces journées de sport et de sensibilisation continuent leur tour des communes : rendez-vous le 9 décembre à Tautira.

Gener’action se régionalise. C’est en tout cas le souhait de la ministre de la Jeunesse et des Sports, qui est en déplacement aux îles Salomon à l’occasion des Jeux du Pacifique. Lundi, Nahema Temarii a rencontré ses homologues à l’occasion du Pacific Sports Ministers Meeting, et notamment les ministres des Sports de Wallis-Et-Futuna, Charles Gaveau, et de Nouvelle-Calédonie, Mickaël Forrest. Ensemble, ils ont acté l’organisation d’un premier « Génér’action Pacifique », qui reprendrait le concept des journées de sports et de sensibilisation pour les jeunes développé depuis juillet au fenua. « En outre, ce projet devra permettre aux institutions de chaque Pays, d’échanger et pouvoir collaborer sur des sujets tels que la gestion des infrastructures sportives et de jeunesse, le droit applicable, et les engagements sur la scène régionale et internationale », précise le ministère.

Moorea, Papeete, Bora, Hitia’a… Et bientôt Tautira

En attendant, les Génér’action continuent leur tournée au fenua. La dernière édition en date, la quatrième après Moorea, Papeete et Bora Bora, avait eu lieu le 11 novembre à Hitia’a o te ra. 300 jeunes avait participé à des activités en compagnie notamment de gendarmes sur le thème « L’autorité : avec nous, pas contre nous ». Prochain rendez-vous à Taiarapu Est, et plus précisément dans la commune associée de Tautiran, le 9 décembre, cette fois sur le thème « S’ancrer dans sa culture pour mieux avancer », avec, entre autres, des Tu’aro Maohi au programme.