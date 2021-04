Un habitant de la Presqu’île remporte 60 millions de francs au Keno

70 boules, 10 numéros, et un gros lot pour ce quadragénaire, qui a choisi l’option « gain cash » plutôt qu’une rente annuelle de 3 millions de francs.

12 – 23 – 27 – 31 – 34 – 37 – 56 – 59 – 63 – 68. C’est la combinaison inscrite sur le ticket d’un habitant de la presqu’île de Tahiti, âgé « d’une quarantaine d’années » d’après la Pacifique des Jeux. Ce « joueur régulier de Keno » avait « abandonné dernièrement ses numéros fétiches pour des combinaisons Flash » précise la filiale de la Française des jeux. Bien lui en a pris : les dix numéros faisaient partie des 20 boules tirées au sort, parmi 70, lors du second tirage du dimanche 28 mars. Sa grille à 200 francs – en incluant le « multiplicateur » qui lui permettra de tripler ses gains – aurait donc pu lui rapporter une rente annuel de 3 millions de francs à vie. Le Polynésien a préféré l’option « gain cash » : « il recevra donc dans les prochains jours 60.002.100 F sur son compte en banque », écrit la Pacifique des Jeux. L’entreprise, chargée de l’exploitation des jeux de hasard et d’argent au fenua, ne divulgue bien sûr par le nom de l’heureux gagnant, mais précise qu’il « compte utiliser son gain pour se lancer dans une entreprise artisanale ».

Le Keno est, derrière l’Euromillion et devant l’Amigo et le Loto, le deuxième jeu de tirage le plus populaire en Polynésie, avec 26,8% des mises d’après les derniers chiffres publiés par la Pacifique des Jeux. Tous jeux confondus, ce sont 4,7 milliards de francs de grilles qui sont remplies chaque année au fenua, sans compter les jeux de grattage.

