Un nouveau patrouilleur pour la gendarmerie maritime  

Le ministère des Armées a passé commande pour remplacer le patrouilleur de la gendarmerie maritime en Polynésie, le Jasmin, mis en service en 1997. Quant au futur patrouilleur de la Marine nationale dont l’arrivée est prévue en 2023, le Teriioroo a Teriierooiterai, il a été mis à l’eau en début de semaine à Saint-Malo et recevra prochainement son armement et ses équipements électroniques.

Le ministère des Armées a annoncé au début du mois la commande par la direction générale de l’armement (DGA) d’un premier patrouilleur côtier de nouvelle génération pour la gendarmerie maritime, indique Le Marin.

Le contrat de 110 millions d’euros (13,1 milliards de Fcfp) porte sur la construction de six navires par la Socarenam, qui construit actuellement les deux patrouilleurs attendus par la Marine. Le premier patrouilleur sera livré en 2024 à Cherbourg, où la gendarmerie maritime exploite ses patrouilleurs les plus désuets, par ailleurs peu disponibles. Les autres iront à Toulon, Lorient, Pointe-à-Pitre et Papeete. Ce dernier ne devrait pas arriver en Polynésie avant 2024, voire 2025.

On ne connait pas encore son nom : les patrouilleurs similaires au Jasmin s’appellent Violette, Géranium ou encore Jonquille. Si la gendarmerie maritime veut continuer dans cette veine, elle serait bien inspirée de le baptiser Tiare.

Ces navires de 46 mètres de long (contre 32 pour le Jasmin) et pouvant filer à 21 nœuds pourront opérer sept jours en autonomie avec 15 personnes à bord. Leur disponibilité sera assez élevée, 180 jours par an, selon le ministère des Armées. Équipés d’une embarcation rapide allant jusqu’à 40 nœuds, ils seront principalement utilisés pour assurer des missions de l’action de l’État en mer – police des pêches, détection des flux migratoires… – ainsi que du renseignement d’intérêt maritime.

Teriioroo a Teriierooiterai mis à l’eau le 6 septembre

Côté Marine nationale, comme l’indique Tahiti Infos, la construction du patrouilleur Teriioroo a Teriierooiterai par la Socarenam a franchi une étape importante cette semaine avec sa mise à l’eau à Saint-Malo, annoncée par le chef d’état-major de la Marine nationale, l’amiral Pierre Vandier. Comme l’Auguste Bénébig le mois dernier, patrouilleur identique destiné à la Nouvelle-Calédonie, il devrait se diriger vers Boulogne-sur-Mer pour recevoir son armement et son équipement électronique.