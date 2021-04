Un nouveau syndicat de fonctionnaires créé aujourd’hui

Éjecté du secrétariat général du Syndicat de la fonction publique, Vadim Toumanianz crée aujourd’hui un nouveau syndicat, le Syndicat des agents publics de Polynésie.

« Le 12 mars dernier l’assemblée générale du SFP a validé le bilan moral, le bilan financier, et le bilan électoral. À la suite de quoi le conseil d’administration a fait le choix de me démettre de mes fonctions de secrétaire général », dit Vadim Tourmanianz. Le prétexte de son éviction serait « une dépense de 5 500 euros pour des frais d’avocat », une dépense dont il affirme pourtant qu’il avait mandat pour la faire. Autre motif, « le fait que mes indemnités de membre du Cesec ne soient pas reversées au syndicat », une question dont il affirme avoir été prêt à discuter dans le cadre d’un conseil d’administration. Mais « on n’a pas parlé plus que ça de ce qui m’était reproché, hormis ‘une forte personnification de la centrale’ », affirme le syndicaliste, à qui le SFP n’a pas proposé d’en débattre dans ses instances.

Vadim Toumanianz a donc décidé de créer, à la demande de certains adhérents, un nouveau syndicat : le Syndicat des agents publics de Polynésie, dont les statuts ont été déposés ce matin.

Dans le compte-rendu de cette assemblée générale du 12 mars dernier, on peut lire que « l’implication du secrétaire général dans les activités du Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC) s’est traduite par une négligence de l’activité syndicale dans la fonction publique qui est pourtant notre raison première. » Une liste avait donc été déposée, et « élue avec une très large majorité », avec pour nouveau secrétaire général Olivier Champion (actuellement en poste à la Délégation de la Polynésie française à Paris), Guy Sue et Hervé Duquesnay comme adjoints, Clarita Maino comme trésorière et Lam Nguyen comme secrétaire. Pour rappel, un mois avant cette assemblée générale, le SFP avait « alerté » sur le « climat délétère » entretenu par Caroline Tang qui dirige cette délégation à Paris.