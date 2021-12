Un parachutiste fait le tour de Tahiti en mémoire de ses frères d’armes disparus

Il a fait le tour de l’île de Tahiti en 13 heures le vendredi 10 décembre, pour honorer la mémoire des militaires tombés au combat, particulièrement les tamarii volontaires, du bataillon du Pacifique. Tahianu Mahaa est originaire de Raivavae aux îles Australes et fait partie du 17e régiment du génie parachutiste basé à Montauban.

Courir 100 km en 13 heures, c’est le geste de Tahianu Mahaa ce vendredi 10 décembre en mémoire des militaires du Pacifique tombés au combat. Équipé d’un sac en treillis lesté de 11 kg, il est parti de Tiarei à 7 heures pour y revenir à 20 heures. Sur les réseaux sociaux on peut constater le soutien de ses proches qui lui ont apporté ravitaillement et encouragements. Son message s’adresse aux familles des Polynésiens tombés au combat. Malgré les coups de soleil qui l’ont un peu freiné aux alentours de 13 heures, il a pensé fort à eux pendant sa course et « c’est ce qui lui a permis de tenir ».