Un plan d’action anti-rougeole en Polynésie française

Les Samoa vivant actuellement une crise sanitaire à cause d’une recrudescence des cas de rougeole, la Polynésie a procédé à trois envois de médicaments et de matériels accompagnés de professionnelsde santé. Si la Polynésie devait être touchée par cette maladie, un plan d’action a été mis en place par le ministre de la Santé, Jacques Raynal.

Les Samoa vivent actuellement une crise sanitaire sans précédent en raison notamment d’une faible couverture vaccinale de leur population : 70 décès, dont 61 enfants en-dessous de 5 ans sont à déplorer à ce jour suite à la rougeole, une des maladies virales les plus contagieuses.

Une équipe de reconnaissance et d’évaluation composée d’un médecin et d’un médecin inspecteur en santé publique de Polynésie française s’est rendue aux Samoa. Tout en garantissant la capacité et les réserves de la Polynésie française, trois envois de médicaments et matériels ont été faits et une deuxième mission de 10 professionnels de santé a été envoyée pour participer aux campagnes de vaccination et à la prise en charge des patients à l’hôpital de Apia.

Un plan anti-rougeole au cas où

La Polynésie pouvant connaitre une circulation de la rougeole compte tenu des nombreux déplacements qui ont lieu dans le Pacifique, le ministre de la Santé Jacques Raynal a demandé aux services de santé d’élaborer un plan de préparation rougeole.

Parmi les recommandations : vaccination antirougeoleuse de tous les professionnels de santé non protégés et des voyageurs, notamment dans le Pacifique. Et rappel à tous les professionnels de santé de l’obligation de déclaration immédiate de tout nouveau cas de rougeole.

Autres mesures, l’élaboration d’une procédure d’investigation auprès d’un nouveau cas de rougeole et vaccination de l’entourage, et mise à jour du stock de vaccins et de médicaments nécessaires en cas d’épidémie. À noter que le dernier cas de rougeole en Polynésie remonte à 2001.