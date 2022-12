La Chambre des représentants des États-Unis a voté en faveur de la tenue d’un référendum d’autodétermination à Puerto Rico, inscrit sur la liste de l’ONU des territoires non-autonomes. Mais l’initiative a peu de chance d’être confirmée par le Sénat.

La Chambre des représentants américaine a adopté mardi un texte qui permettrait à Puerto Rico d’organiser le premier référendum contraignant de son histoire sur l’avenir institutionnel de l’île. Les électeurs auraient à choisir entre trois options : devenir le 51e état américain, devenir indépendant, ou devenir un état associé.

Le texte doit à présent être présenté au Sénat, où les Républicains ont toujours été opposés à l’accession de Puerto Rico au statut d’État.

Des citoyens de seconde zone

L’île, relique de l’empire colonial espagnol, avait été envahie par les Américains en 1898. Elle n’est un « État libre associé » aux États-Unis que depuis les années 50. La loi fédérale s’y applique, les 3,2 millions de Portoricains disposent de la nationalité américaine (un fait que 46% des Américains ignorent, selon un sondage de 2019), mais ils ne peuvent pas voter aux élections présidentielles et n’ont pas de représentants dotés du droit de vote au Congrès. L’île est administrée par un gouverneur, elle a sa propre assemblée et sa propre Cour suprême. En 2017, le taux de pauvreté y avoisinait les 45%.

Depusi la création de l’ONU en 1945, Puerto Rico est l’un des territoires non autonomes à décoloniser. La population, par le passé, a été appelée à se prononcer à neuf reprises dans des référendums non contraignants. L’indépendance n’a jamais dépassé les 5,5%. La dernière consultation date de novembre 2020 : un peu plus de la moitié du corps électoral s’était exprimée en choisissant, à 54%, de devenir le 51e membre des États-Unis. Si le référendum proposé voyait le jour, ce serait la première fois que le statu quo actuel ne ferait pas partie des options.