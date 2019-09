Un salon du tourisme particulier pour Air Tahiti

Le 23ème salon du tourisme a ouvert ses portes ce vendredi matin au parc expo de Mamao. Grande attraction du salon, le stand d’Air Tahiti ne désemplit pas. C’est un salon un peu particulier pour la compagnie qui sera absente lors de la prochaine édition en février et fera du 2 en 1 ce week-end.

Le salon affiche une belle activité en ce vendredi matin. De nombreuses animations sont prévues sur place sur fond de musique et danse locale et les visiteurs sont déjà nombreux.

Stratégiquement positionné à l’entrée du salon, Air Tahiti affiche complet. Environ 150 personnes sont massées sous le chapiteau pour profiter des tarifs préférentiels proposés par la compagnie.

Moearii Darius, chef du service marketing de la compagnie, nous explique qu’un système de pré-réservations a été mis en place cette semaine pour réduire l’attente des clients au salon.

Le stand air Tahiti se divise en trois parties. Une première pour les clients sans réservations de vols, une deuxième pour les clients ayant pré-réservé par téléphone et dont le départ est proche. Enfin un troisième stand plus petit a été mis en place pour les réservations de vols plus lointains.

6Cette initiative de pré-réservations est efficace, hormis pour ceux qui n’étaient pas au courant et qui dénoncent l’organisation de la compagnie assimilée « à un parcours du combattant ».

De l’autre côté les clients malins qui ont réservé par téléphone ou en agence se sont simplifié la tâche. L’avantage est qu’une fois arrivé sur place, il ne reste plus qu’a réserver son hébergement avant de récupérer ses billets d’avion.

Air Tahiti a reçu environ 4 000 appels pendant ces 3 jours de pré-réservations soit le double en comparaison avec des journées normales. La compagnie espère des ventes équivalentes à deux salons lors de cette édition.