Zéro déchet pour un futur propre

Vous vous souciez de la nature et vous souhaitez adopter le mode de vie «presque» zéro déchet, ou du moins, réduire vos poubelles ? Alors le défi Zéro déchet est fait pour vous.

Son but : diminuer notre consommation de plastique ; sensibiliser la population aux impacts du plastique sur la faune et la flore et proposer des alternatives aux plastiques dans notre quotidien.

Cette opération nécessite la participation de 30 familles volontaires, avec pour mission de réduire au maximum leurs déchets, comme nous l’explique Sarah Dukhan, coordinatrice Zéro déchet Tahiti :

Pendant une durée de 4 à 5 mois, chaque foyer appliquera les gestes de prévention de son choix parmi une liste d’action proposées.

Durant cette période, ils leur sera proposés un « kit débutant » Zéro déchet ainsi que des animations comme des ateliers de compostage, ou de fabrication de produits ménagers, et diverses rencontres avec des associations de protection de l’environnement.

Pour s’inscrire : [email protected] ou par FaceBook : zero dechet tahiti

