Un salon pour « permettre aux femmes de réaliser leurs ambitions »

La première édition du Salon de l’entrepreneuriat au féminin sera organisée du 15 au 17 novembre à la Polynesian Factory. Expo-vente, conférences, ateliers et tables rondes… L’association Vahine Arata’i no Porinetia veut offrir aux participantes une bonne dose de visibilité, mais aussi « de nouveaux outils » pour développer leur activité.

Devenir un « pilier de l’empowerment féminin » au fenua. C’est l’objectif ambitieux que s’est fixé ce nouveau salon lancé par Vahine Arata’i no Porinetia. La jeune association, créée en avril 2022, part du constat que trop d’entrepreneures polynésiennes sont isolées dans leurs démarches, n’ont « pas à leur disposition tous les outils pour réaliser leurs ambitions ». Une cinquantaine d’entre elles ont rejoint le collectif, qui s’offrira donc, pendant trois jours du 15 au 17 novembre, un premier grand évènement public avec ce Salon de l’entrepreneuriat au féminin.

Dans les locaux de la Polynesian factory de Pirae, on retrouvera ainsi une quinzaine de stands de professionnelles, des « femmes qui n’ont pas l’habitude d’aller dans les grands salons », des « jeunes et moins jeunes » qui souhaitent présenter, promouvoir et développer leur activité. Artisanat, « coaching de vie », « thérapie par la respiration », conseil pour sortir de l’indivision… Les profils sont très diversifiés, mais l’objectif est lui commun : faire évoluer leur entreprise.

Études de marché, intelligence artificielle, lithothérapie et macramé

Ce salon est en effet bien plus qu’une expo-vente. « On va donner accès sur place à des études de marché avec des techniciennes, des introductions aux bénéfices de l’intelligence artificielle, des conférences sur la gestion de projet, sur le marketing, sur les techniques pour aller vers un tourisme durable ou encore sur les mines océaniques, liste Martine Guichard, la présidente de la commission communication de Vahine Arata’i no Porinetia. C’est très éclectique, on a trois jours et une douzaine de conférencières au programme ».

Un programme qui comporte aussi plusieurs ateliers centrés sur le « marketing de soi », la présence numérique, ou encore des initiations à la « lithothérapie », la poterie ou le macramé.

« Du savoir-faire, mais pas les bons outils »

Pourquoi un nouveau salon ? Le Tahiti Women Forum, créé dès 2016, réunit et met déjà en lumière des entrepreneures, la FCE ou l’UFFO accompagnent depuis longtemps des femmes cheffes d’entreprises, plusieurs rendez-vous, institutionnels ou privés, ont déjà été consacrés aux créations féminines… « Notre particularité, c’est d’essayer de parler de la femme sous toutes ses facettes, il n’y a pas que le bien-être, il n’y a pas que le business, on veut donner la possibilités aux femmes de se former dans différents domaines », reprend Martine Guichard.

Ce Salon de l’entrepreneuriat au féminin est en tout cas fait pour durer pour « s’inscrire dans le calendrier », insiste-t-elle. Et s’ouvrir à des femmes d’autres archipels, comme le reste de l’activité de Vahine arata’i no Porinetia qui compte déjà des présidentes de commissions aux Marquises, aux Tuamotu ou aux Australes. « L’idée c’est de donner à chacune la possibilité de valoriser son entreprise, continue la présidente de commission. Bien souvent, la petite couturière qui est aux Marquises a envie de développer son activité, on va l’aider à faire ça en développant ses médias numériques : Facebook, Instagram… Beaucoup de femmes ont un savoir-faire mais n’ont pas les outils de communication qui leur permettent de se faire connaitre ».

Salon de l’entrepeneriat au Féminin – « Vahine Arata’i : l’univers des entrepren’heureuses ! », du 15 au 17 Novembre 2023 au Polynesian Factory de Pirae. Entrée gratuite, contact via la page facebook de l’association.