Un spectacle polynésien provoque un incendie et fait 4 blessés graves

Lundi soir dans un camping du Barcarès, dans les Pyrénées-orientales, une danse du feu polynésienne a tourné au drame : l’une des torches a provoqué un incendie, et 4 personnes dont 3 membres de la troupe ont été transportées à l’hôpital de Perpignan. Le pronostic vital de l’un d’entre eux est engagé, il a été redirigé sur un hôpital de Toulouse.

Le camping Le Floride de Barcarès, dans les Pyrénées-orientales, proposait lundi soir à quelque 500 spectateurs un spectacle polynésien de danse du feu. L’une des torches a provoqué un incendie qui s’est propagé à un cabanon contenant des feux d’artifices, selon les gendarmes. « Dans une partie du spectacle, un danseur réalise une chorégraphie avec des torches, explique Sylvie Michel, gérante du camping, au quotidien La Dépêche. Alors qu’il se trouvait encore en coulisses, en raison d’une défaillance du matériel, du liquide inflammable s’est déversé sur le danseur. Il a été grièvement brûlé et le local où il se trouvait a pris feu. » Il a été évacué vers l’hôpital du Purpan à Toulouse, et son pronostic vital est engagé. Deux autres membres de la troupe, ainsi qu’un des vigiles du camping, ont eux aussi été victimes de graves brûlures et sont hospitalisés à Perpignan. 20 autres personnes, atteintes par les fumées, ont été prises en charge sur place.