Sénat : Teva Rohfritsch et son groupe obtiennent 477 millions pour l’aide alimentaire dans le Pacifique

Lors de l’examen par le Sénat du projet de loi de finances rectificative 2022, le sénateur Teva Rohfritsch a fait adopter un amendement qui ouvre aux collectivités du Pacifique 477 millions de Fcfp pour le financement des aides alimentaires aux ménages les plus modestes.

Défendu par Teva Rohfritsch, un amendement de son groupe RDPI au Sénat, en faveur des collectivités du Pacifique, a été adopté lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative 2022.

La mesure « vise à financer des aides alimentaires dans les collectivités d’outre-mer du Pacifique par l’ouverture de 4 M€ en autorisations de paiement et crédits de paiement sur le programme 123 « Conditions de vie outre-mer », afin de compenser les faiblesses structurelles dues à l’insularité et l’éloignement, qui génèrent une cherté de la vie supérieure à la métropole, »

« Cette aide vient s’ajouter ponctuellement à l’ensemble des dispositifs locaux qui s’appliquent dans chacune des collectivités, et qui, du fait de leurs compétences, sont mises en œuvre par les collectivités et non par l’État. » La mise en œuvre pourrait se faire sous forme de bons alimentaires, explique Teva Rohfritsch sur sa page Facebook.

« La solidarité nationale vise à prendre en compte la vulnérabilité particulière de ces territoires d’outre-mer et l’effet de l’inflation sur les prix des produits alimentaires qui est de 5,7 % en Nouvelle Calédonie et de 8,7 % en Polynésie française sur un an (Insee mai 2022) », rappelle le texte de l’amendement, qui souligne aussi le niveau de prix et le taux de pauvreté plus forts dans le Pacifique que dans l’Hexagone.