Un succés populaire et sportif pour le premier Ekiden du Fenua

Près d’un millier de participants ont pris le départ du premier Ekiden de Polynésie, un marathon et un semi-marathon en relais organisés ce dimanche à Papeete. Une première réussie, où les champions de triathlon du fenua, rassemblés sous l’équipe Teanuanua ont bouclé la distance marathon en 2h38, tandis que l’équipe Tamarii no Faaa s’est imposé sur le half-Ekiden en 1h28.

Au total 915 athlètes ont participé au tout premier Ekiden de Polynésie française, organisé par la Fédération d’athlétisme de Polynésie. Inspirée des marathons en relais japonais, ce rendez-vous proposait deux formats de course: le Socredo Ekiden, un marathon relais de 42,195 km en équipe de six, et la Polynésienne des eaux half-Ekiden, un semi-marathon en relais pour des équipes de trois. Un concept qui a séduit d’entrée, comme l’explique Joëlle Lecroart, de la Fédération tahitienne d’athlétisme : « Je pense que c’est la nouveauté, le fait que ce soit un marathon et un semi-marathon en relais, quelque chose qui n’existait pas ici, qui plaît. On est dans le partage, en équipe, et ça a donné envie d’essayer. Et l’essayer c’est l’adopter! »

Le parcours tracé entre la première montée de la RDO et le carrefour des 3 Brasseurs a été tout de même éprouvant pour les organismes alors que le premier départ avait été donné à 13h30, sous une grosse chaleur. Pas de quoi toutefois plomber l’ambiance à la fois sportive et conviviale. Parmi les équipes engagées, celle composée de figures locales comme Guenaelle Rauby, Tutea Degage, Teva Poulain, Delbi Villa Gongora, Thomas Lubin, et Benjamin Zorgnotti avait un objectif ambitieux : battre le record d’Océanie d’Ekiden. Finalement, ils n’y sont pas parvenus, terminant en 2h38, mais l’équipe reste satisfaite de son résultat. « On a vite vu qu’il nous manquait des éléments-clés, notamment Damien Troquenet, notre homme fort. Mais on a fait avec ce qu’on avait, et l’esprit d’équipe a pris le dessus. La petite touche féminine, avec notre capitaine, a fait du bien aussi. C’était un moment sympa à partager », a confié Benjamin Zorgnotti.

Du côté du semi-marathon, c’est le trio Tamarii no Faaa, composé de Tehoarii Tapatoa, Tereva Tapatoa, et Alexandre Manate, qui s’est imposé avec un temps impressionnant de 1h28. Prochain rendez-vous pour les amateurs de course à pied : la ATN Urban Run, qui se tiendra samedi prochain à Papeete. En attendant, l’Ekiden semble bien parti pour devenir un incontournable dans le calendrier sportif du fenua.