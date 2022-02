Un suivi GPS en temps réel des courses sportives

La société Fenua Moove est en train de concevoir une offre de GPS tracking destinée aux événements sportifs de Polynésie. Le système permet de connaître la position des coureurs en temps réel, un atout pour leur sécurité et pour la couverture médiatique. La demande existe mais sur le plan technique et financier, des études doivent encore être réalisées pour développer une offre made in fenua.

Elle était sur les podiums de grandes courses de cyclisme et de triathlon il y a quelques années. Aujourd’hui Poerava Van Bastolaer est maman et gérante de la société Fenua Moove. Au vu de son expérience elle a toujours voulu travailler avec les organisateurs d’événements sportifs mais a du se diversifier. Pour revenir aux bases, elle est en train de concevoir une offre de localisation GPS, la première sur le fenua.

Position en temps réel : un gage de sécurité

En tant que sportive, Poerava est bien placée pour savoir que lorsqu’un coureur a besoin d’assistance, ce sont souvent les autres participants qui donnent l’alerte avant que l’équipe de secours puisse intervenir. La balise GPS leur permettrait de gagner du temps, qu’il s’agisse d’une course sur terre, ou en mer où les étendues couvertes sont bien plus vastes. L’offre est aussi intéressante pour les partenaires de l’événement, les médias et les familles des sportifs. Plusieurs événements internationaux sont d’ailleurs dans son viseur, comme les jeux du Pacifique qui doivent se tenir à Tahiti en 2027.

Le dispositif est composé d’une balise GPS qui peut être placée sur le vélo, sur la pirogue ou directement sur le sportif. Ensuite la progression en temps réel peut être visible sur le site de Fenua Moove ou, suivant la volonté de l’organisateur, sur son propre site. Pour l’instant l’offre n’est pas encore commercialisée car plusieurs paramètres doivent encore être étudiés par la startup. Un seul essai a été réalisé à l’occasion de l’ultra trail de Samuel ZIJP à Moorea le week-end dernier.

Des contraintes techniques et financières avant une offre made in fenua

Avant d’investir, Fenua Moove prend la température. La demande existe pour des événements tels que « les trails, les courses de VTT, de cyclisme sur route, de triathlon, de marathon ou semi-marathon et même les courses nautiques comme le va’a », explique la gérante de l’entreprise.

En réalité le dispositif n’est pas inconnu, mais par le passé, c’est à un prestataire métropolitain qu’on faisait appel, se souvient la multi-championne de cyclisme. Ici « l’idée c’est qu’une société locale puisse le faire directement », et profite à l’économie du pays, indique Poerava.

Reste à étudier les offres des opérateurs téléphoniques. Car la balise GPS utilisée fonctionne uniquement si un réseau 2G est disponible. La question se pose surtout pour les courses dans les îles à l’image de la Hawaiki Nui Va’a, mais sur Tahiti et Moorea, il ne devrait pas y avoir de soucis.