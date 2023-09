Baisse des tarifs Internet pour toutes les îles raccordées à Natitua

Hao, Makemo, Fakarava, Kaukura, Arutua, Rangiroa, Manihi, Takaroa, Hiva Oa, Nuku Hiva, Rurutu et Tubuai vont bénéficier des services, des offres et tarifs d’Onati identiques à ceux appliqués sur les îles de la Société.

Travailler en faveur de l’égalité numérique. C’est ce que souhaite le Pays au travers de la décision prise en conseil des ministres ce mercredi : toutes les îles directement reliées au cable Natitua, Nord et Sud, vont bénéficier de tarifs et d’offres similaires à ceux appliqués sur les îles de la Société. Une décision qui impactera donc de manière positive les habitants de Hao, Makemo, Fakarava, Kaukura, Arutua, Rangiroa, Manihi, Takaroa, Hiva Oa, Nuku Hiva mais aussi la population de Rurutu et de Tubuai. Une avancée considérable, selon le gouvernement, et qui « s’inscrit dans les orientations gouvernementales » qui tendent vers le développement de l’accès au numérique « pour l’ensemble des acteurs publics et privés, ainsi que de leurs usagers et clients ».