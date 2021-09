Un voilier échoué à Huahine la nuit dernière

Dans la nuit du 9 au 10 septembre, un voilier de 16 mètres s’est échoué sur le récif de Huahine. Les 8 passagers ont été secourus par les pompiers de Huahine et un hélicoptère de la marine dépêché depuis Tahiti par le JRCC. Les membres d’équipage du voilier sont en bonne santé. Le haut-commissaire rappelle que les navigations de plaisance sont interdites entres les îles de la Société sauf autorisation exceptionnelle.

Un voilier de 16 mètres de long et ses 8 passagers se sont échoués sur un platier de Huahine cette nuit avant 21 heures. L’embarcation se serait retrouvée alors « inaccessible en raison des déferlantes dues à une forte houle. » Le JRCC (Centre de coordination de sauvetage aéro-maritime de Polynésie française) a été contacté par la gendarmerie aux alentours de 21 heures et a décidé d’envoyer sur place le Dauphin « rescue-tango ». Avec le soutien des pompiers de l’île, l’opération aura duré de 22h10 au départ de Faaa à 01h30 au retour de l’hélicoptère à Tahiti. Les naufragés ont été hélitreuillés jusque sur la place de la mairie à Huahine. Les pompiers ont alors pris le relais et transporté les membres d’équipage : après un contrôle médical au bilan positif, ils ont été hébergés au « presbytère de la paroisse voisine ».

Pas de navigation de plaisance pendant le confinement

Dans le communiqué, le haut-commissariat rappelle « qu’en cette période de confinement, les navigations de plaisance sont interdites entre les îles de la Société ou soumises exceptionnellement à autorisations accordées après étude par les services des Affaires maritimes. »

Avec communiqué