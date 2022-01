Un voilier pillé et endommagé à Huahine

Quelques jours avant les fêtes de Noël, tout le matériel électronique à bord d’un voilier ancré à Huahine a disparu. Le propriétaire, actuellement évasané à Tahiti, avait laissé son bateau inoccupé devant le centre-ville de Fare.

Un voilier a été pillé et endommagé à Huahine, ont annoncé nos confrères de La Dépêche. Son propriétaire avait quitté les lieux, évasané pour raisons de santé à Tahiti, et avait laissé son bateau inoccupé à quelques encâblures du centre-ville de Fare. C’est avant les fêtes de Noël qu’un de ses amis, Jean-Claude, est allé vérifier les amarres du bateau et a découvert que du matériel avait disparu. La plupart du matériel électronique a été volé, le linge était éparpillé et certaines parties en bois du voilier détériorées. « Des coups de machette ont été donnés dans les parties en teck », raconte-t-il, dénonçant une « volonté de saccager ». Le bateau a été déplacé dans une autre zone où il a été amarré à couple avec un autre voilier, mais un départ sur Raiatea est envisagé. Au mois d’avril dernier, une agression avait déjà été relatée dans la presse : des touristes, résidents à Tahiti, avaient été pris à partie par un habitant de l’île alors qu’ils mettaient leur bateau au mouillage. Jean-Claude, lui-même propriétaire d’un bateau, déplore la mauvaise ambiance qui règne sur l’île de Huahine avec les plaisanciers.

Aujourd’hui, « le mot se passe de ponton en ponton où il se dit que Huahine est une zone un peu dangereuse, soupire Jean-Claude. C’est dommage parce que c’est une île qui est fabuleuse. » Pour lui, ce sont les quelques personnes de l’île qui s’opposent à la venue des plaisanciers, qui « font un petit peu la loi ». Et les plaisanciers partent : « Sur une zone du lagon où on compte habituellement une trentaine de voiliers, il y en a cinq ou six en ce moment », affirme-t-il. Aujourd’hui, il lance un appel à la générosité car son ami, actuellement à l’hôpital, n’a pas les moyens de racheter le matériel électronique volé. Il espère que certaines personnes qui auraient du matériel en double ou qui ne sert plus pourraient donner des choses pour l’aider.

• Si vous souhaitez aider l’ami de Jean-Claude : 87 30 09 91