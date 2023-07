Une agence et une escale d’Air Moana à Moorea

La semaine prochaine, la compagnie Air Moana va inaugurer son escale de Moorea, une cérémonie symbolique qui vise surtout « à faire prendre conscience » – et, plus tard, à capitaliser – sur les « nombreux échanges » entre l’île sœur et Bora bora. L’ouverture de cette escale fait partie de la stratégie de développement de la compagnie qui pourra désormais proposer à ses clients le circuit Papeete – Moorea, Moorea – Bora Bora et Bora Bora – Raiatea. La compagnie ouvrira aussi son agence au sein même l’aéroport de Temae.

Air Moana continue de développer son offre. La semaine prochaine, la compagnie aérienne va inaugurer son escale de Moorea, mais aussi sa petite agence de 20 mètres carrés au sein même de l’aéroport de Temae. Pour Air Moana, l’île sœur est une destination stratégique puisque ce stop « incontournable » s’intègre dans « le cheminement type du touriste ». Un constat remonté par les agences de voyage et qui pousse la nouvelle société à « adapter » son produit. L’escale sur Moorea, déjà programmée quotidiennement par Air Tahiti, permettra ainsi à Air Moana de proposer à ses clients – notamment aux touristes étrangers – le circuit Papeete – Moorea, Moorea – Bora et Bora – Raiatea. Les avions de la flotte ont déjà effectué leurs premiers stops techniques à l’aéroport et devraient dès la semaine prochaine y effectuer leurs premières escales commerciales. À noter que la direction d’Air Moana parle déjà de proposer, dans un avenir proche, d’autres circuits de ce type.