Le Conseil des femmes organise une cérémonie le vendredi 2 septembre au parc Paofai de 17h30 à 19h30 pour manifester « sa tristesse et sa douleur » suite au décès d’une femme sous les coups de son conjoint, survenu à Bora Bora il y a quelques jours. Le mot d’ordre : « Tolérance zéro » face à ce féminicide de trop et à toute forme de violence.

Une femme de 52 ans est décédée après avoir été poignardée par son conjoint dans la nuit du 29 au 30 août à Faanui (Bora Bora). Le Conseil des femmes de Polynésie, présidé par Chantal Galenon, organise en réaction une « cérémonie aux bougies » vendredi 2 septembre au parc Paofai, de 17h30 à 19h30 : une mobilisation générale ouverte au public qui est invité à se vêtir de blanc, à apporter « une bougie à poser par terre et un pareu pour s’asseoir ». La mobilisation doit « prôner plus d’amour dans notre société polynésienne ». Pour le Conseil des femmes dont les 20 associations membres œuvrent quotidiennement pour améliorer la condition féminine au fenua, c’est « tolérance zéro » face à ce « féminicide de trop et contre toutes les formes de violence ».