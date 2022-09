‘Ura by Vik’ : le clip vidéo dévoilé

Le clip de la chanson ‘Ura interprétée par Tinalei Mahuta et Vikki Proia a été publié aujourd’hui par Vik’Ura Tahiti, après la diffusion de la chanson sur Radio1 et Tiare FM au début du mois d’août. On y voit Tinalei Mahuta et Vikki Proia parcourir Rimatara, où la perruche est endémique, aux côtés de l’égérie de Vik’Ura en Europe, la danseuse Leia Diard, pour sensibiliser à la préservation de la perruche de Rimatara et de son habitat.

Après la chanson diffusée sur les ondes de Radio1 et Tiare FM, c’est maintenant son clip qui est publié ce 1er septembre sur YouTube pour participer à la préservation du ‘ura de Rimatara aussi appelé Lori de Kuhl. Il fait partie des trois espèces de Lori menacées d’extinction en Polynésie dont Vik’ura Tahiti fait la promotion. Cette entreprise d’économie sociale et solidaire mène régulièrement des actions pour soutenir l’activité de plusieurs associations locales, dont ici Rima’ura qui protège les moins de 700 individus de l’espèce sur l’île de Rimatara. On voit bien-sûr dans le clip Tinalei Mahuta, compositrice et interprète de la chanson avec à ses côtés Vikki Proia, mais aussi Matahari Bousquet, ambassadrice du ‘ura et Leia Diard, danseuse de ‘ori tahiti et égérie de Vik’ en Europe. La chanson est un message adressé à l’oiseau, dans lequel les interprètes rappellent sa fragilité face à l’introduction du rat noir, encore absent de Rimatara, ou encore face à la destruction de son habitat. C’est une façon aussi pour les acteurs de sa protection de formuler une promesse, celle de « l’aider du mieux qu’ils le peuvent » à vivre à Rimatara « pour toujours ».