Une conférence sur l’histoire de la vaccination

Le Pr Saliou s’attachera, en retraçant l’histoire générale du développement des vaccins, à répondre notamment à ceux qui sont suspicieux du développement rapide des vaccins à ARN messager.

« Bien sûr que non, on n’est plus dans l’expérimentation », dit-il à propos des vaccins anti-Covid dont plus de 7,5 milliards de doses ont été injectées de par le monde. « C’est simplement qu’à présent les vaccins bénéficient de la mise en place d’une pharmaco-vigilance et qu’on essaie de rapporter le maximum d’informations sur d’éventuels effets secondaires. » Il regrette que le débat autour de la vaccination anti-Covid soit devenu un sujet politique.

Le Pr Saliou donnera les outils pour mieux comprendre et mieux appréhender les enjeux et les questions de santé publique qui découlent de la pandémie actuelle.