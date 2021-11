Les ailes de Vaitavere : « le lien entre le ciel et nous »

Le festival Ono’u s’apprête à signer deux fresques au niveau du cimetière de Vaitavere. La première fresque est sur le gunitage de la paroi avant l’entrée du cimetière et a représenté un défi technique, relevé avec succès. Une poignée de jeunes de Punaauia choisis par la commune ont participé à la deuxième fresque au niveau du parking bas, qui devrait être finalisée le 25.

Les selfies et stories ont déjà commencé à circuler, les ailes de Vaitavere ont un succès qui ne faisait aucun doute. Il faut dire qu’au même endroit, l’un des artistes, Ravage, avait réalisé une paire d’ailes plus petite qui avait conquis le cœur des sportifs. À présent, il y en a trois, l’oeuvre du festival Ono’u. À l’extrême gauche on peut voir un lever de soleil dans le creux d’une vague puis la première paire d’ailes marines peintes par Richard Barri. Au centre, un soleil au zénith avec les ailes d’air. Pour finir sur la droite, la paire d’ailes végétales éclairées par un coucher de soleil a été réalisée par Sarah Viault. Un travail adapté au relief et à la nature très absorbante du support, qui a requis l’expertise de Ravage et Rival, deux piliers du festival. Ravage qui a réalisé explique le défi technique qui a nécessite l’application de nombreuses couches d’apprêt, « une couche de primer, trois couches de blanc » pour être précis, avant « les aplats, bleus, verts, etc ».

Un message très spirituel

Il s’agit d’une oeuvre collaborative réalisée par Ravage, Rival, Sarah Viault, Richard Barri, Tevaite et enfin Pierre Motahi, architecte d’intérieur, qui entre dans l’aventure cette année. Elle recèle un message en lien avec ce lieu particulier, le cimetière de Vaitavere. « On est là pour apporter un message de soutien aux familles endeuillées », confie Pierre Motahi, récemment intégré à l’équipe. C’est un thème qui le touche particulièrement puisqu’il confie avoir perdu sa tante récemment dans un accident. « C’est aussi ce lien avec l’au-delà que l’on voudrait transmettre : les ailes sont le lien entre nous et le ciel. Un message très spirituel » conclut-il.

Le parking bas, très coloré

La deuxième fresque, située au niveau du parking bas, a été réalisée avec la collaboration de cinq jeunes des quartiers prioritaires de Punaauia choisis par la commune. L’objectif était d’impliquer la population pour qu’elle s’approprie les installations. Tevaite et Richard Barri ont encadré avec Sarah Viault cinq adolescents. Quatre autres étaient invités mais n’ont pas souhaité continuer. Un début difficile qui a abouti sur une pleine adhésion du groupe à l’oeuvre. Tvaite comme Richard se disent heureux d’avoir pu transmettre leurs savoir-faire techniques et leur amour de la peinture, à des jeunes « à fond ». Le festival annoncera la finalisation des fresques jeudi 25, ce qui va conclure la première partie de ses manifestations cette année, à suivre début décembre.