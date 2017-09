Le festival Ono’u revient encore plus fort

Depuis quatre ans, c’est devenu le rendez-vous incontournable du street art. Le festival Ono’u reprend possession des murs de Tahiti et Raiatea du 1 au 11 octobre.

Faites une croix dans vos agendas. Le 1er octobre prochain à 16 heures sera lancée la quatrième édition du festival de street art Ono’u. Cette fois encore, le festival se déroulera dans les rues de Papeete, du 1er au 6 octobre mais aussi à Raiatea du 7 au 11 octobre. Ono’u s’est inscrit comme l’un des événements phares du street art international. Déjà 70 artistes de 26 pays différents ont redonné de la couleur aux murs de Papeete. Et l’édition 2017 ne manquera pas à son devoir avec plusieurs invités plus talentueux les uns que les autres : Okuda, Pantone, Findac, Fintan Magee, Astro et Cranio. Des habitués seront également de la partie comme Kalouf et Marko 93, auteurs des panthères du collège de Tipaerui, mais aussi Inkie, Phat1 et Lady Diva, Soten et encore Sofles. Comme chaque année, une place particulière sera faite à des graffeurs locaux. Abuz et Rival auront donc l’opportunité de travailler avec des pointures du street art. Le musée du street art, créé l’année dernière, aura aussi le droit à un renouvellement de ses œuvres. Pour ceux qui n’auraient pas encore eu l’occasion d’admirer les œuvres de 2016, il reste encore deux semaines avant le changement.