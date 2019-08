La nouvelle résidence de l’Office polynésien de l’habitat, « Le Diadème », sur le cours de l’Union sacrée à Papeete, arbore une fresque réalisée par une star du street art, Astro, et ses deux complices locaux Deraj et Savaj. Il leur a fallu sept jours de travail intensif pour couvrir 300m2. C’est la deuxième collaboration de l’OPH avec Ono’u.

Le ministre du Logement et de l’aménagement du territoire, Jean-Christophe Bouissou, était présent, vendredi, pour la réception de la fresque réalisée à la résidence de l’OPH « Le Diadème », à Papeete. La cérémonie s’est déroulée en présence du représentant à l’Aassemblée de la Polynésie française et maire de Papeete, Michel Buillard, du directeur général de l’OPH Moana Blanchard, et de la responsable du festival Ono’u, consacré aux fresques murales, Sarah Roopinia.

Un artiste de métropole de street-art, Astro, de renommée internationale, aidé de ses assistants et de deux artistes locaux, Deraj et Savaj, a ainsi pu s’exprimer pour cette fresque en trompe-l’œil. Celle-ci a été réalisée en sept jours de travail intensif, sur une surface de 300 m2 de la résidence « Le Diadème », en mettant en avant l’art du tatouage marquisien, avec une représentation en 3D du symbole d’Enana (l’homme).

La réception de cette fresque intervient après la réception d’une première fresque, toujours dans le cadre du partenariat avec le festival Ono’u, à la résidence étudiante Paraita, à Papeete, qui a été présentée au mois de mars dernier.

Avec communiqué