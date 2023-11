Collectif budgétaire : un milliard pour éponger (un peu) les dettes de l’OPH

L’assemblée a adopté ce jeudi le 4e collectif budgétaire de 2023, un redéploiement de crédits d’un montant de 2,2 milliards, dont un milliard pour l’OPH.

Cette quatrième modification du budget 2023 abonde la section d’investissement à hauteur de 1,272 milliard de Fcfp, prélevé sur la section de fonctionnement. Une somme sur laquelle sera prise une dotation de fonctionnement d’un milliard tout rond pour soutenir l’Office polynésien de l’habitat.

Un autre milliard, est destiné à acquérir une emprise foncière de 83 hectares à Punaauia, sur laquelle le Pays a plusieurs idées.

Quatre milliards de dette et 400 millions de trésorerie à la fin de l’année

Sauver l’OPH qui totalise 4 milliards de dette était bien l’objectif principal de ce collectif. Fin 2022, l’OPH avait un stock de factures à payer de 2 milliards, et « ce montant a significativement augmenté à partir de mars 2023, explique l’exposé des motifs. Plus de la moitié de ces impayés concernent les fournisseurs en habitat dispersé (fare OPH). » En août dernier, l’OPH devait 4,5 milliards, « pour une trésorerie d’un peu plus de 400 millions de Fcfp. » Depuis, on observe un début de redressement (4 milliards de factures et une trésorerie à 928 millions), mais la projection au 31 décembre devrait être similaire à celle du mois d’août, « malgré des mesures drastiques de réduction des coûts déjà entamées ». « Nous héritons de cette situation », a déclaré la ministre du Logement Minarii Galenon, sans surprise puisque c’est le leitmotiv de chaque nouveau gouvernement, et Nuihau Laurey a demandé une commission d’enquête pour investiguer ce « trou » qui semble avoir augmenté à l’approche des élections territoriales.

Sur cette bouffée d’oxygène d’un milliard, 500 millions viendront rembourser le coût des annulations définitives, prononcées par la commission de surendettement, de certaines dettes dues par les locataires. Ce montant correspond à 5 années de dettes effacées. Les 500 autres millions iront intégralement aux fournisseurs en attente, des entreprises dont certaines se retrouvent en grande difficulté. Une seconde dotation à l’OPH de 500 millions est annoncée pour 2024.

Deux audits, et « un plan Marshall » avant la fin de l’année

Minarii Galenon, ministre du Logement, a voulu rassurer les élus : deux audits sont prévus, l’un par un organisme local, l’autre par un organisme de métropole. Et elle présentera avant la fin de l’année un « plan Marshall » sur 2 ou 3 ans pour sauver l’OPH. Elle a aussi tenu à défendre les agents de l’OPH ; Béatrice Le Gayic demandait la tête des cadres accusés d’avoir laissé péricliter l’Office, « des roitelets qui ont la faveur des politiques et qui se croient tout permis. » La ministre a également voulu rassurer les nombreux demandeurs : 400 fare OPH ont été commandés et seront construits l’an prochain.