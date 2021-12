L’OPH fait sa révolution numérique

Le vice-président et ministre du Logement Jean-Christophe Bouissou et l’état-major de l’OPH ont présenté jeudi le nouveau site Internet de l’Office polynésien de l’habitat, qui permet désormais aux demandeurs, locataires et prestataires de faire en ligne de nombreuses démarches. Une avancée dans laquelle l’OPH place de grands espoirs pour faciliter le parcours administratif des personnes qui ne peuvent se déplacer, notamment les usagers dans les archipels, et pour gagner en efficacité.

Faire ses démarches OPH à distance, c’est désormais possible : le site de l’OPH a été rénové pour permettre aux demandeurs, locataires et fournisseurs de l’Office de faire leurs démarches en ligne, depuis n’importe quel appareil, ordinateurs, tablette ou smartphone. Développé par l’agence Prox-i durant un an et demi, le nouveau site a été « beta-testé » en début d’année à Tikehau, explique le directeur général adjoint de l’OPH, Toriki Ateni.

Ce site Internet permet de faire des simulations en ligne pour savoir si l’on est éligible aux programmes de l’OPH, avant d’entamer sa demande et de suivre à distance l’instruction de son dossier.

Interconnexion avec d’autres e-services du Pays

D’autres avancées sont annoncées pour le premier semestre 2022 concernant les pièces à fournir pour son dossier, qu’il est déjà possible pour certaines de récupérer en ligne. L’an prochain, après avoir pris toutes les précautions pour respecter le RGPD (le règlement général pour la protection des données), le site aura accès aux bases de données de la direction des Affaires foncières pour ajouter au dossier un relevé hypothécaire, à celle de la CPS pour ajouter la carte Tatou ou un relevé d’informations, et à celui de la direction de la Construction pour ajouter un permis de construire ou un certificat de conformité.

Les locataires de l’OPH peuvent, eux, payer leur loyer en ligne, et déposer leurs réclamations techniques ou sociales, concernant les parties communes ou privatives de leurs logements, photos à l’appui si besoin. Ils peuvent aussi suivre l’état de traitement de leurs réclamations des 12 derniers mois.

Enfin les fournisseurs de l’OPH disposent désormais d’un espace dédié, sur lequel ils peuvent suivre le traitement et le règlement de leurs factures par le service comptabilité de l’Office.

Une version en reo tahiti en 2022

Autres évolutions pour l’année prochaine, la version tahitienne du site, ainsi qu’un e-service pour les demandes de logements étudiants, et l’assistance en direct par un conseiller OPH. Mais l’accueil physique sera maintenu dans les agences OPH, qui seront aussi dotées de bornes numériques de services et de paiement. Les agents de l’OPH, eux aussi, seront munis de tablettes lors de leurs visites de terrain pour pouvoir immédiatement intégrer des éléments aux dossiers.

Présentation Des E-services…