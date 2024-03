Une exposition à l’Assemblée retrace l’annexion des Marquises

Une exposition intitulée « Prise de possession des îles Marquises » aura lieu dans le hall de l’Assemblée du 18 au 23 mars. Elle met en lumière des faits historiques relatant la prise de possession de l’archipel des Marquises par la France durant l’année 1842. Edgar Tetahiotupa donnera une conférence lundi 18 mars à 10h30.

Cette exposition rend hommage à deux figures marquisiennes, les chefs Iotete de Tahuata et Pakoko de la baie de Taioha’e (Nuku Hiva), dont les soulèvements armés contre les forces françaises quelques mois après les prises de possession de l’île de Tahuata le 1er mai 1842 et de Nuku Hiva le 31 mai 1842, ont connu une issue tragique. L’exposition est d’ailleurs organisée à l’occasion du 179e anniversaire de la mort du chef Pakoko fusillé le 21 mars 1845.



Pour en savoir plus et obtenir des éléments de contexte, une conférence est également prévue le lundi 18 mars à 10h30 dans l’hémicycle de l’institution. Elle sera animée par Edgar Tetahiotupa, docteur en anthropologie sociale et culturelle, et tâchera de répondre à la question suivante : « Prise de possession des îles Marquises. Pourquoi ont-ils tué … ? » S’appuyant sur des écrits et témoignages, Edgar Tetahiotupa décrira les opportunités et/ou malentendus qui ont animé les événements de la période allant de 1842, année de prise de possession des Marquises, jusqu’à l’exécution de Pakoko en 1845.